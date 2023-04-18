NBA’de Sacramento Kings, Golden State Warriors karşısında seride 2-0 öne geçti

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 3. sırada tamamlayarak 17 yıl sonra ilk kez play-off'a kalan Kings, konuk ettiği rakibini 8 sayı farkla geçti ve seride avantajı ele geçirdi.

Kings'te De'Aaron Fox 24 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalma, Domantas Sabonis 24 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Malik Monk 18 sayı ve 6 ribaunt, Kevin Huerter 15 sayı ve 5 ribaunt, Davion Mitchell 14 sayı, Harrison Barnes ise 13 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Warriors'ta Stephen Curry 28 sayı ve 6 asist, Andrew Wiggins 22 sayı ve 5 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı ve 5 ribaunt, Gary Payton 13 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti. Serinin üçüncü maçı, 21 Nisan'da Warriors'ın sahasında oynanacak.