Son dakika haberi: Teşekkürler Türk Telekom! Temsilcimizden EuroCup’a hüzünlü veda...

İkinci periyota her iki takım da katı savunma yaparak başlarken, ikinci çeyreğin ilk 3 dakikası iki takım da toplam 3 sayı atabildi. Bu dakikadan sonra Shurna ile 9, Balcerowski ile 4 sayı bulan Gran Canaria, 16. dakikada aradaki farkı 20 sayıya (44-24) çıkardı. Türk Telekom, Bouteille ile bulduğu 2 üçlükle farkı azaltmaya çalışsa da Gran Canaria, Slaughter ve Shurna'nın sayılarıyla farkı korudu ve soyunma odasına 50-33 önde gitti.