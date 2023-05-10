Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yunanistan’da skandal olay! Fenerbahçe yönetimi çılgına döndü...

Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off serisinin beşinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'a konuk oldu. Pire'ye 2-2'lik eşitlikle giden Fenerbahçe, Final Four biletine bir adım yaklaştığı maçta ev sahibi ekibe 84-72 ile kaybetti.
Kritik maçta temsilcimiz aleyhine verilen hakem kararları büyük tepki çekerken Olympiakos'un ilk yarıda 15 kez serbest atış çizgisine gelmesi epey konuşuldu.
Skorun dengelendiği anlarda çalınan tartışmalı düdükler Fenerbahçe kanadında tepkiye yol açtı.
POTA ARKASINDA GERGİNLİK! ALİ KOÇ DA ÖFKELENDİ
Olympiakos taraftarının Fenerbahçe'nin yöneticilerinin bulunduğu sağ pota arkasına yönelik hareketleri ve reaksiyonları ortamı oldukça gerdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun Olympiakos'un genel menajeri ile tartışma yaşadığı görüldü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yine arkasına dönerek rakip takımın genel menajeri ile sert bir diyalog gerçekleştirdi. ALİ KOÇ, bulundukları bölgede yaşanan tatsız durumları kendisine iletti.
Öte yandan maçın başından sonuna dek tribünlerden Fenerbahçe Beko benchinin olduğu bölüme ve yöneticilerin bulunduğu alana lazer tutuldu.