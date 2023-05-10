Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yunanistan’da skandal olay! Fenerbahçe yönetimi çılgına döndü...

POTA ARKASINDA GERGİNLİK! ALİ KOÇ DA ÖFKELENDİ

Olympiakos taraftarının Fenerbahçe'nin yöneticilerinin bulunduğu sağ pota arkasına yönelik hareketleri ve reaksiyonları ortamı oldukça gerdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun Olympiakos'un genel menajeri ile tartışma yaşadığı görüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yine arkasına dönerek rakip takımın genel menajeri ile sert bir diyalog gerçekleştirdi. ALİ KOÇ, bulundukları bölgede yaşanan tatsız durumları kendisine iletti.

Öte yandan maçın başından sonuna dek tribünlerden Fenerbahçe Beko benchinin olduğu bölüme ve yöneticilerin bulunduğu alana lazer tutuldu.