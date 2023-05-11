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Giriş Tarihi: 11.5.2023 11:11 Son Güncelleme: 11.5.2023 11:16

NBA play-off'larında Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 6. maça taşıdı! Anthony Davis şoku...

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NBA play-off’larında Warriors, Lakers’ı yenerek seriyi 6. maça taşıdı! Anthony Davis şoku...

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Günün maçında Golden State Warriors ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi. Maça daha iyi başlayan taraf olan Golden State Warriors, Stephen Curry önderliğinde Lakers'ı 121-106 mağlup ederek serideki 2. galibiyetini aldı ve skoru 3-2'ye getirdi. Lakers'ta Anthony Davis ise sakatlık geçirdi ve maça devam edemedi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 121-106 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi.

GOLDEN STATE WARRİORS'TA 3 OYUNCU 20 SAYI BARAJINI GEÇTİ

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors, Stephen Curry'nin 27 sayı, 8 asist, Andrew Wiggins'in 25 sayı, 7 ribaunt ve Draymond Green'in 20 sayı, 10 ribauntla oynadığı karşılaşmada Lakers'ı mağlup ederek seride ikinci galibiyetini aldı ve durumu 3-2'ye getirdi.

LAKERS'TA ANTHONY DAVIS ŞOKU!

Lakers'ta ise LeBron James 25 sayı, 9 ribaunt, Anthony Davis 23 sayı, 9 ribaunt, Austin Reaves 15 sayı, 7 ribaunt ve D'Angelo Russell 15 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi. Davis, maçta sakatlandı ve maça devam edemedi. Oyuncunun bir sonraki maçta oynanmasının zor olduğu ifade edildi.

Serinin 6. maçı, 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 05.00'te Lakers'ın sahasında oynanacak.

KNİCKS UMUDUNU SÜRDÜRDÜ

Doğu Konferansı yarı final serisinde geride olan New York Knicks, sahasında Miami Heat'i 112-103 mağlup ederek durumu 3-2 yaptı. Knicks'te Jalen Brunson 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, RJ Barrett 26 sayı, 7 ribaunt ve Julius Randle 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Heat'te Jimmy Butler'ın 19 sayı, 9 asist, Bam Adebayo'nun 18 sayı, 8 ribaunt ve Duncan Robinson'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Serinin 6. maçı, 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 02.30'da Heat'in ev sahipliğinde yapılacak.

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NBA play-off'larında Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 6. maça taşıdı! Anthony Davis şoku...
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