Anadolu Efes yarı finale yükseldi!

Dördüncü periyodun başında iki takım da karşılıklı basketler üretti ve son 6 dakikaya 70-70 eşitlikle gidildi. Büyük çekişmeye sahne olan kalan bölümde serbest atış çizgisinden kritik basketler bulan Darüşşafaka Lassa, bitime 1 dakika 20 saniye kala farkı 5'e çıkardı: 82-77. Micic ve Bryant ile dış atışlardan peş peşe isabetler sağlayan Anadolu Efes, bitime 18 saniye kala farkı 1'e çekti: 84-83. Kalan bölümde Doğuş Özdemiroğlu ile serbest atış çizgisinden kritik 2 basket fırsatını sayıya çeviremeyen Darüşşafaka Lassa'ya 5 saniye kala Beuabois'nın 3 sayılık basketiyle yanıt veren ve öne geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-84 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, seriyi 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.