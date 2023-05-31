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Giriş Tarihi: 31.5.2023 21:41

Anadolu Efes yarı finale yükseldi!

AA
Anadolu Efes yarı finale yükseldi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 86-84 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 86-84 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Anadolu Efes, yarı finale yükseldi. Lacivert-beyazlı takım, yarı final serisinde Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Müsabakaya etkili başlayan Anadolu Efes, 3. dakikayı 9-5 önde geçti. Dış atışlardan ve boyalı alandan kaydettiği basketlerle toparlanarak lacivert-beyazlı ekibe üstünlük kuran Darüşşafaka Lassa, çeyreğin bitimine 58 saniye kala 9 sayılık fark yakaladı: 24-15. Yeşil-siyahlı takım, ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Micic'in kazandırdığı basketlerle farkı kapatan Anadolu Efes, 14. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 28-29. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 4 basket bulan Darüşşafaka Lassa, soyunma odasına 44-39 üstün gitti.

İlk yarının son bölümündeki etkili performansını üçüncü periyodun başında da sürdüren Darüşşafaka Lassa, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 49-39. Anadolu Efes, Olaseni ile boyalı alanda skor üreten ev sahibi takım karşısında Larkin'in kaydettiği 3 sayılık basketlerle bitime 26 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirdi: 63-61. Yeşil-siyahlı ekip, son çeyreğe 63-61 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında iki takım da karşılıklı basketler üretti ve son 6 dakikaya 70-70 eşitlikle gidildi. Büyük çekişmeye sahne olan kalan bölümde serbest atış çizgisinden kritik basketler bulan Darüşşafaka Lassa, bitime 1 dakika 20 saniye kala farkı 5'e çıkardı: 82-77. Micic ve Bryant ile dış atışlardan peş peşe isabetler sağlayan Anadolu Efes, bitime 18 saniye kala farkı 1'e çekti: 84-83. Kalan bölümde Doğuş Özdemiroğlu ile serbest atış çizgisinden kritik 2 basket fırsatını sayıya çeviremeyen Darüşşafaka Lassa'ya 5 saniye kala Beuabois'nın 3 sayılık basketiyle yanıt veren ve öne geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-84 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, seriyi 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

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Anadolu Efes yarı finale yükseldi!
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