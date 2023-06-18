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Giriş Tarihi: 19.6.2023 01:12 Son Güncelleme: 19.6.2023 01:15

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na veda etti

DHA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na veda etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası D Grubu 3’üncü ve son maçında Slovakya’ya 80-66 mağlup olarak grup sonuncusu oldu ve turnuvaya veda etti.

Slovenya'da bulunan Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 15-21, ilk yarısını ise 31-40 Slovakya önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı daha da açan Slovakya, son periyoda 45-58 önde girdi. Son periyotta milli takımın farkı kapatmasına izin vermeyen Slovakya, parkeden 80-66 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Türkiye, grubu 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile ikili averaj sonucunda 4'üncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Slovakya ise 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile grubu 3'üncü sırada tamamlayarak çeyrek final için eleme maçı oynama şansı elde etti.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na veda etti
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