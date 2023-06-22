Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Darüşşafaka Lassa'da Selçuk Ernak dönemi sona erdi!
Giriş Tarihi: 22.6.2023 16:30

Darüşşafaka Lassa'da Selçuk Ernak dönemi sona erdi!

DHA
Darüşşafaka Lassa’da Selçuk Ernak dönemi sona erdi!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, başantrenör Selçuk Ernak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Darüşşafaka Lassa, 2018 yılından bu yana başantrenörlük görevini üstlenen Selçuk Ernak ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan bu yana A takımımızın baş antrenörlüğünü yapan Selçuk Ernak'a, bu süreç boyunca Darüşşafaka'ya verdiği hizmetler ve kulübümüze sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar ederiz" ifadelerine yer verildi.
Darüşşafaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu yıl normal sezonu 6'ncı sırada bitirirken, play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes'e elendi. İstanbul ekibi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kirada zam sınırı uzatıldı! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: O tarihe kadar geçerli olacak
Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı
İYİ Parti ve CHP karşı karşıya! İsmail Saymaz: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Mansur Yavaş'ın işçi kıyımını Hakan Han Özcan ortaya çıkardı! Oy vermeyen AK Partili işçiler işten atılıyor
Teröristbaşı Salih Müslim'den çaresizlik itirafı: Erdoğan her fırsatta vuruyor!
Başörtüsü düşmanlığı yaptı, sosyal medyada tepki çekti: Başörtüsü onurumuzdur
Onu sana yedirmem
Türkiye Ömer’e ağladı
Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı! Japon atasözüyle gönderme
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Darüşşafaka Lassa'da Selçuk Ernak dönemi sona erdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA