Sertaç Şanlı, resmen Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe Beko'da, yeni sezonun kadro planlaması devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Barcelona'da forma giyen ve sözleşmesi biten milli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna dahil ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, sözleşmenin ilk 2 yıllık olduğu aktarılırken, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Sertaç Şanlı'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Şanlı, 2020-2021 sezonunda A.Efes ile EuroLeague şampiyonluğu sevinci de yaşamıştı.31 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla toplam 36 EuroLeague müsabakasında süre alırken, maç başına 6.2 sayı, 3.1 ribaund ortalaması yakaladı. Milli oyuncu, Katalan ekibiyle İspanya Ligi'nde sezon sonunda kupaya uzanan taraf olurken, maç başına 7.8 sayı ve 3.9 ribaund ile mücadele etti.