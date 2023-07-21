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Giriş Tarihi: 21.7.2023 15:19

Hind Ben Abdelkader G.Saray Çağdaş Faktoring'de!

AA
Hind Ben Abdelkader G.Saray Çağdaş Faktoring’de!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyuncu Hind Ben Abdelkader'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezonda Rusya ligi ekiplerinden Nika Syktyvkar forması giyen 28 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hind Ben Abdelkader'in Türkiye'de daha önce Hatay Büyükşehir Belediyespor forması da giydiği hatırlatılarak, "Hind Ben Abdelkader'e 'Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin' diyor, aynı zamanda transferini duyurduğumuz bugün doğum günü olan oyuncumuza sarı kırmızılı formamız ile sağlık, mutluluk ve başarılar dolu seneler diliyoruz." denildi.

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Hind Ben Abdelkader G.Saray Çağdaş Faktoring'de!
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