Hind Ben Abdelkader G.Saray Çağdaş Faktoring’de!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezonda Rusya ligi ekiplerinden Nika Syktyvkar forması giyen 28 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hind Ben Abdelkader'in Türkiye'de daha önce Hatay Büyükşehir Belediyespor forması da giydiği hatırlatılarak, "Hind Ben Abdelkader'e 'Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin' diyor, aynı zamanda transferini duyurduğumuz bugün doğum günü olan oyuncumuza sarı kırmızılı formamız ile sağlık, mutluluk ve başarılar dolu seneler diliyoruz." denildi.