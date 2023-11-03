NBA’de Furkan Korkmazlı 76ers, Raptors’ı 114-99 yendi

CEDİ OSMAN'DAN 13 SAYI

San Antonio Spurs, deplasmanda Phoenix Suns'ı 132-121 mağlup etti. Konuk ekipte Victor Wembanyama, 38 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 13 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkı verdi. Suns'ta ise Devin Booker 31, Kevin Durant 28 sayı kaydetti.