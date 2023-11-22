Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de LeBron James rekor kırdı, Lakers farklı kazandı
Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:00

NBA'de LeBron James rekor kırdı, Lakers farklı kazandı

NBA’de LeBron James rekor kırdı, Lakers farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Utah Jazz'ı 131-99 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Lakers, all-star yıldızı LeBron James'in 39 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu olma unvanını elde ettiği maçta Jazz'ı 32 sayı farkla yendi.

Karşılaşmayı 17 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle tamamlayan 38 yaşındaki James, 2291 üç sayılık atışa ulaşarak bu alanda Vince Carter'ı geçti ve tüm zamanların en çok üçlük atan 7. oyuncusu oldu.

Lakers'ta Anthony Davis 26 sayı, 16 ribaunt, D'Angelo Russell 20 sayı, 8 asistle maçı tamamladı.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 18 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği Jazz'da, John Collins 15 sayı, 4 ribaunt, Collin Sexton 14 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik katkı sağladı.

Gecenin öne çıkan diğer mücadelesinde Indiana Pacers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 157-152 mağlup etti. İki takımın toplam 309 sayıyı ulaştığı mücadele, normal sezonda son 32 yılın en çok sayı üretilen maçı olarak tarihe geçti.

Sonuçlar

Orlando Magic-Toronto Raptors: 126-107

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 152-157

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 119-122

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 120-107

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 131-99

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Azerbaycan'dan ABD'ye "Ermenistan" tepkisi: İkiyüzlülüğün tezahürü
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Netanyahu'dan alçak sözler: Soykırıma devam edeceğini ilan etti
50 kilo verdi değişimine kendisi bile inanamadı! "Yiyerek zayıfladım tek yaptığım şey..."
Tarihi maç sonrası Montella'dan gurur dolu sözler! "Geldiğimden beri en önemlisi..."
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Rahmi Bey’in doğrusunu götüren yanlışı
Hakan Han Özcan Türkiye'nin en pahalı suyunu satan belediyelerini açıkladı! CHP'li belediyeler "su"dan zengin oldu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı!
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de LeBron James rekor kırdı, Lakers farklı kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA