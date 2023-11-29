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Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:52 Son Güncelleme: 29.11.2023 10:55

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Dallas Mavericks'i yendi

AA
Houston Rockets, Alperen Şengün’ün 31 sayı attığı maçta Dallas Mavericks’i yendi

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Dallas Mavericks'i 121-115 mağlup etti. Alperen Şengün 31 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla takımının en skorer ismi oldu.

NBA'de sezon içi turnuvasına 8 maçla devam edildi. Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik performans sergilediği ve takımının en skorer oyuncusu olduğu maçta Mavericks'i 6 farkla yendi. Mavericks'te Luka Doncic'in 41 sayı, 9'ar ribaunt ve asisti mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

GIANNIS VE LILLAR'DAN TOPLAMDA 65 SAYI
Sezon içi turnuvasında; Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 131-124 yendi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı ve Damian Lillard ise 32 sayı atarak toplamda 65 sayı kaydetti. Miami Heat'te Bam Adebayo ise 31 sayı atmasına rağmen bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR
Boston Celtics-Chicago Bulls: 124-97
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 115-103
Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 128-105
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 124-131
New York Knicks-Charlotte Hornets: 115-91
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 106-103
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 121-115
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 124-123

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
NBA'de oynanan sezon içi turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

New York Knicks-Milwaukee Bucks
Boston Celtics-Indiana Pacers
Phoenix Suns-Los Angeles Lakers
New Orleans Pelicans-Sacramento Kings

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Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Dallas Mavericks'i yendi
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