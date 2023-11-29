Houston Rockets, Alperen Şengün’ün 31 sayı attığı maçta Dallas Mavericks’i yendi

GIANNIS VE LILLAR'DAN TOPLAMDA 65 SAYI

Sezon içi turnuvasında; Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 131-124 yendi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı ve Damian Lillard ise 32 sayı atarak toplamda 65 sayı kaydetti. Miami Heat'te Bam Adebayo ise 31 sayı atmasına rağmen bu performans galibiyet için yeterli olmadı.