Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes’i de geçti! Ligde seri devam ediyor...

Son çeyrek, iki takımın da karşılıklı basketleriyle başladı. Bu periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Tyrique Jones'un basketiyle 34. dakikada aradaki farkı 5'e indirdi: 69-64. Bu dakikadan sonra aradaki farkın daha da azalmasına izin vermeyen Beşiktaş Emlakjet, son dakikalarda serbest atıştan bulduğu sayılarla karşılaşmadan 85-77'lik galibiyetle ayrıldı.