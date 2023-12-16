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Giriş Tarihi: 16.12.2023 23:48 Son Güncelleme: 16.12.2023 23:48

Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes'i de geçti! Ligde seri devam ediyor...

Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes’i de geçti! Ligde seri devam ediyor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçta Beşiktaş Emlakjet, sahasında Anadolu Efes'i 85-77 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında oyun üstünlüğünü ele alan Beşiktaş Emlakjet, 4. dakikaya 6-2 önde girdi. Anadolu Efes, 5. dakikada Darius Thompson'un basketiyle öne geçti ve skoru 6-8'e getirdi. Sonrasında tempoyu artıran siyah-beyazlılar, Matt Mitchell ile bulduğu basketlerle ilk periyodu 21-14 önde bitirdi.

Beşiktaş Emlakjet, ikinci çeyreğin başında da oyun üstünlüğünü bırakmadı. Yiğit Arslan ile hücumda etkili olan siyah-beyazlılar 16. dakikada Jonah Matthews'ın üçlüğü ile aradaki farkı 15'e çıkardı: 39-24. Sonrasında karşılıklı basketlerle devam eden ikinci periyot, Beşiktaş Emlakjet'in 49-36 üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyotta rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren Beşiktaş Emlakjet, 25. dakikada Matt Mitchell'ın serbest atıştan bulduğu sayılarla aradaki farkı 18'e çıkardı: 60-42. Bu dakikadan sonra temposunu artıran Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin son saniyesinde Darius Thompson'la bulduğu basketle farkı 8 sayıya kadar indirdi ve son periyoda 62-54 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrek, iki takımın da karşılıklı basketleriyle başladı. Bu periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Tyrique Jones'un basketiyle 34. dakikada aradaki farkı 5'e indirdi: 69-64. Bu dakikadan sonra aradaki farkın daha da azalmasına izin vermeyen Beşiktaş Emlakjet, son dakikalarda serbest atıştan bulduğu sayılarla karşılaşmadan 85-77'lik galibiyetle ayrıldı.

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Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes'i de geçti! Ligde seri devam ediyor...
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