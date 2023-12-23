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Giriş Tarihi: 23.12.2023 10:14 Son Güncelleme: 23.12.2023 10:16

İngiltere'den skandal karar! Oyunculara vize verilmedi

İngiltere’den skandal karar! Oyunculara vize verilmedi

London Lions'a konuk olan Bursaspor Kadın Basketbol Takımı, vize verilmediği için İngiltere’ye sadece 5 oyuncuyla gitti. 122-63 kaybedilen müsabaka sırasında takımın benchinde antrenör ve yedek oyuncu yoktu. Boş kalan Bench görüntüsü sosyal medyada büyük tepki gördü.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda daha önce yaşanmamış büyük bir rezalete imza atıldı. Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, önceki gün play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği London Lions müsabakasına vize sorunu nedeniyle, sadece 5 oyuncuyla gidebildi. Vize muafiyeti olan sporcularıyla çıktığı mücadeleyi 122-63 kaybeden temsilcimizin benchinde maç esnasında antrenör ve yedek oyuncu yoktu.



ERTELEME TALEBİNE FIBA'DAN RET YANITI

Yeşil-beyazlı kulüp yönetimi, vize başvurularının zamanında yapıldığını ancak İngiltere Büyükelçiliği'nin Noel yoğunluğunu gerekçe gösterip yardım etmeyerek mağduriyete neden olduğunu açıkladı. Teknik heyet ve sporculara vize çıkmaması sonrası kulüp yetkililerinin FIBA'ya maçın ertelenmesi için başvuruda bulunduğu ancak olumlu bir dönüş alınamadığı kaydedildi.

'ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALABİLİRDİK'

Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, "FIBA'dan erteleme istedik ancak kabul edilmedi. Sahaya çıkmazsak 40 bin Euro para cezası ve ömür boyu organizasyondan men edilme durumumuz vardı" dedi.



SAKAT SAKAT PARKEYE ÇIKTI
İngıltere'ye giden 5 sporcudan biri olan oyun kurucu Eda Şahin, sakatlığı dolayısıyla çok fazla hücuma katılmayarak zorunluluktan dolayı maçın büyük bir bölümünde pota altında bekledi.

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İngiltere'den skandal karar! Oyunculara vize verilmedi
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