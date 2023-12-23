İngiltere’den skandal karar! Oyunculara vize verilmedi

'ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALABİLİRDİK'

Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, "FIBA'dan erteleme istedik ancak kabul edilmedi. Sahaya çıkmazsak 40 bin Euro para cezası ve ömür boyu organizasyondan men edilme durumumuz vardı" dedi.





SAKAT SAKAT PARKEYE ÇIKTI

İngıltere'ye giden 5 sporcudan biri olan oyun kurucu Eda Şahin, sakatlığı dolayısıyla çok fazla hücuma katılmayarak zorunluluktan dolayı maçın büyük bir bölümünde pota altında bekledi.