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Giriş Tarihi: 24.12.2023

Bahçeşehir’den farklı tarife

Bahçeşehir’den farklı tarife

Üçüncü çeyrekte kontrolü kaybeden kırmızılacivertliler, son periyotta ABD’li yıldızı Taylor ile rüzgârı tersine çevirip mücadeleyi 98-69 kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Galatasaray Ekmas'ı yenen Bahçeşehir Koleji, 13. haftada sahasında Reeder Samsunspor'u da 98-69 mağlup etmeyi başardı. Axel Bouteille ve Muhammed Baygül'ün üçlükleriyle karşılaşmaya hızlı başlayan Kırmızı Ejderhalar, ilk çeyreği 29-19 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir, soyunma odasına 40-38 önde girdi. Üçüncü çeyrekte İstanbul temsilcisi, Karadeniz ekibinde Michale Kyser ve Sek Henry'yi durduramadı ve bu periyot 58-59 konuk ekip Samsunspor'un üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte ev sahibi sazı eline aldı. Tony Taylor'ın ve Cavanaugh'ın üst üste basketleriyle Bahçeşehir, bir anda durumu 66-61'e getirdi. Scrubb'un da üçlüğüyle Samsun'un gardı iyice düştü. Bouteille ve Taylor ile Kırmızı Ejderhalar, farkı 20 sayıya kadar yükseltti. Peş peşe basketler bulmaya devam eden ev sahibi, mücadeleyi 98-69 kazandı.

'FİNALDE KALİTEMİZİ GÖSTERDİK'
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, son çeyrekte hem hücumda hem de savunmada büyük bir iş başardıklarını ifade etti. Başarılı koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maça istediğimiz düzende başlasak da ikinci ve üçüncü çeyreklerde yer yer savunma konsantrasyonumuzu kaybettik. Finalde kalitemizi gösterdik ve son 10 dakikalık bölümü 40-10 gibi bir skorla üstün tamamladık. Tüm oyuncularımı ve ekibimi tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde önemli bir TOFAŞ deplasmanı var. O maça da en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz."

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