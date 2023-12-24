Bahçeşehir’den farklı tarife

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Galatasaray Ekmas'ı yenen Bahçeşehir Koleji, 13. haftada sahasında Reeder Samsunspor'u da 98-69 mağlup etmeyi başardı. Axel Bouteille ve Muhammed Baygül'ün üçlükleriyle karşılaşmaya hızlı başlayan Kırmızı Ejderhalar, ilk çeyreğiönde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir, soyunma odasınaönde girdi.Son çeyrekte ev sahibi sazı eline aldı.Scrubb'un da üçlüğüyle Samsun'un gardı iyice düştü. Bouteille ve Taylor ile Kırmızı Ejderhalar, farkı 20 sayıya kadar yükseltti.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, son çeyrekte hem hücumda hem de savunmada büyük bir iş başardıklarını ifade etti. Başarılı koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maça istediğimiz düzende başlasak da ikinci ve üçüncü çeyreklerde yer yer savunma konsantrasyonumuzu kaybettik. Finalde kalitemizi gösterdik ve son 10 dakikalık bölümü 40-10 gibi bir skorla üstün tamamladık. Tüm oyuncularımı ve ekibimi tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde önemli bir TOFAŞ deplasmanı var. O maça da en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz."