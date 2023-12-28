Euroleague’de derbiyi Fenerbahçe kazandı! Anadolu Efes evinde mağlup...

Anadolu Efes mücadeleye 5-0 başlasa da periyodun geneli karşılıklı basketlerle geçti ve ilk periyot 29-29 eşitlikle tamamlandı. Bu periyotta sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 12 sayı, lacivert-beyazlılarda Dan Oturu 10 sayı ile ön plana çıktı. İkinci periyotta Dan Oturu ve Tyrique Jones ile pota altını etkili kullanan Efes farkı 8'e çıkardı (44-36). Fenerbahçe boyalı alandan Georgios Papagiannis ile sayılar bulsa da lacivert-beyazlılar devreye 52-47'lik skorla önde girdi.
Üçüncü periyotta Shane Larkin ile üst üste sayılar kaydeden Efes farkı açtı ve skoru 59-51'e getirdi. Daha sonra Sertaç Şanlı ve Marko Guduric'in sayılarıyla karşılık veren Fenerbahçe farkı 1'e indirdi (61-60). Son bölümde Nigel Hayes-Davis ve Marko Guduric ile 7-0'lık seri yapan Fenerbahçe öne geçti ve 3. periyodu 69-68 üstün bitirdi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe üst üste 4, toplamdaki 10. galibiyetini elde etti. Efes ise üst üste 4, toplamda da 10. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın en skoreri Efes'te 28 sayı ile oynayan Shane Larkin olurken, Fenerbahçe'de de Nigel Hayes-Davis 24 sayı ile müsabakayı tamamladı.