Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Euroleague'de derbiyi Fenerbahçe kazandı! Anadolu Efes evinde mağlup...
Giriş Tarihi: 28.12.2023 22:41 Son Güncelleme: 28.12.2023 22:41

Euroleague'de derbiyi Fenerbahçe kazandı! Anadolu Efes evinde mağlup...

Euroleague’de derbiyi Fenerbahçe kazandı! Anadolu Efes evinde mağlup...

THY Euroleague’in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Anadolu Efes’i 89-84’lük skorla mağlup etti.

Anadolu Efes mücadeleye 5-0 başlasa da periyodun geneli karşılıklı basketlerle geçti ve ilk periyot 29-29 eşitlikle tamamlandı. Bu periyotta sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 12 sayı, lacivert-beyazlılarda Dan Oturu 10 sayı ile ön plana çıktı. İkinci periyotta Dan Oturu ve Tyrique Jones ile pota altını etkili kullanan Efes farkı 8'e çıkardı (44-36). Fenerbahçe boyalı alandan Georgios Papagiannis ile sayılar bulsa da lacivert-beyazlılar devreye 52-47'lik skorla önde girdi.

Üçüncü periyotta Shane Larkin ile üst üste sayılar kaydeden Efes farkı açtı ve skoru 59-51'e getirdi. Daha sonra Sertaç Şanlı ve Marko Guduric'in sayılarıyla karşılık veren Fenerbahçe farkı 1'e indirdi (61-60). Son bölümde Nigel Hayes-Davis ve Marko Guduric ile 7-0'lık seri yapan Fenerbahçe öne geçti ve 3. periyodu 69-68 üstün bitirdi.

Son periyot karşılıklı sayılarla geçerken, son bölümde Georgios Papagiannis ve Nick Calathes'in sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe parkeden 89-84'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe üst üste 4, toplamdaki 10. galibiyetini elde etti. Efes ise üst üste 4, toplamda da 10. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın en skoreri Efes'te 28 sayı ile oynayan Shane Larkin olurken, Fenerbahçe'de de Nigel Hayes-Davis 24 sayı ile müsabakayı tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 61 yaralı var!
Özgür Karabat'ın 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırtması büyük tepki çekmişti: HSK'dan o hakime soruşturma!
Başkan Erdoğan'dan 'Milli Beka' vurgusu! Teröristleri inlerinde imha ediyoruz
Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
Son dakika: MSB tüm soruları tek tek cevapladı! "Girilemez denilen yerler artık kontrol altında"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tek başına bir kadın
İran ve Rusya'dan dolar hamlesi! Artık ticarette ulusal para kullanılacak
Son dakika: AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Hukuk önünde hesap verecek
İtalyan Kadriye’nin Türkiye aşkı
ARKADAŞINA GÖNDER
Euroleague'de derbiyi Fenerbahçe kazandı! Anadolu Efes evinde mağlup...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA