Euroleague’de derbiyi Fenerbahçe kazandı! Anadolu Efes evinde mağlup...

Anadolu Efes mücadeleye 5-0 başlasa da periyodun geneli karşılıklı basketlerle geçti ve ilk periyot 29-29 eşitlikle tamamlandı. Bu periyotta sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 12 sayı, lacivert-beyazlılarda Dan Oturu 10 sayı ile ön plana çıktı. İkinci periyotta Dan Oturu ve Tyrique Jones ile pota altını etkili kullanan Efes farkı 8'e çıkardı (44-36). Fenerbahçe boyalı alandan Georgios Papagiannis ile sayılar bulsa da lacivert-beyazlılar devreye 52-47'lik skorla önde girdi.