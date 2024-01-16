NBA’de Alperen Şengün’ün 19 sayısı Rockets’a yetmedi

JAZZ'DAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Utah Jazz, Indiana Pacers'ı 132-105 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Jazz'da Lauri Markkanen 32 sayı ve 10 ribauntla oynarken Collin Sexton kendisi adına sezonun en yüksek sayısı olan 30 sayıyla oynadı. Pacers'ta Buddy Hield ve Andrew Nembhard, 14'er sayı ile maçı tamamlandı.