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Giriş Tarihi: 18.1.2024 01:06 Son Güncelleme: 18.1.2024 01:10

Galatasaray'da forma giyen eski Sırp basketbolcu Milojevic hayatını kaybetti

AA
Galatasaray’da forma giyen eski Sırp basketbolcu Milojevic hayatını kaybetti

Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda forma giyen eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Restoranda yemek yediği sırada fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Milojevic, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Golden State Warriors'ta 2021'den itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan, 1977 doğumlu eski basketbolcu Milojevic, bir restoranda yemek yediği sırada fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Milojevic, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Golden State Warriors'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, "Dejan Milojevic'in ani vefatından dolayı yıkılmış durumdayız. Bu, Warriors'la ilişkisi olan herkes için şok edici ve trajik bir darbe. Ailesi, arkadaşları ve onunla çalışmaktan inanılmaz zevk alan hepimiz için inanılmaz derecede zor bir dönem." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "2008-2009 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden eski oyuncumuz ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic'in geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dejan Milojevic'in ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray'da forma giyen eski Sırp basketbolcu Milojevic hayatını kaybetti
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