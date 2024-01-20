NBA’de Suns, Booker’ın 52 sayısıyla Pelicans’ı 123-109 yendi

NBA'e 7 maçla devam edilirken Suns, Pelicans'ı 14 sayı farkla yendi. Suns'ta Devin Booker, 52 sayı ile kendi adına sezonun en yüksek sayısına ulaşarak takımına galibiyeti getirdi. NBA kariyerinde 6. kez 50 sayı barajını geçen Booker, 24 Mart 2017'de kariyerinin en yüksek sayısı olan 70'e ulaşmıştı.