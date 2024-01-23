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Giriş Tarihi: 23.1.2024 13:38

NBA'de 70 sayı barajını geçen basketbolcular arasına Embiid de eklendi

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NBA’de 70 sayı barajını geçen basketbolcular arasına Embiid de eklendi

NBA'de bir maçta 70 ve üzeri sayı atan oyuncular listesine, Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid de eklendi. NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru, 1962'de Philadelphia Warriors adına Knicks'e karşı 100 sayı kaydeden Chamberlain'e ait. Efsane isimlerden Kobe Bryant, Lakers formasıyla 2006'da Raptors'a karşı attığı 81 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı kaydeden ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

Philadelphia 76ers'ın konuk ettiği San Antonio Spurs'u 133-123 yendiği maça, 70 sayı atan Joel Embiid damga vurdu. Spurs karşısında kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 29 yaşındaki basketbolcu, NBA'de 70 ve üzeri sayı atan 9. oyuncu oldu. Kamerun asıllı olan ve Fransa vatandaşlığı da bulunan ABD'li oyuncu, NBA'de sezonun en yüksek sayısına ulaştı.

EN FAZLA SAYI ATAN OYUNCU CHAMBERLAIN
NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru, 1962'de Philadelphia Warriors adına New York Knicks'e karşı 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'e ait. Chamberlain ayrıca, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını 6 kez geçme başarısı gösterdi. NBA'de bir maçta 70 sayı barajını aşan oyuncular listesinde Chamberlain ve Embiid dışında Kobe Bryant, David Thompson, Damian Lillard, Elgin Baylor, David Robinson, Donovan Mitchell ve Devin Booker yer alıyor.

KOBE, 81 SAYIYLI İKİNCİ SARIDA
Efsane isimlerden Kobe Bryant, Los Angeles Lakers formasıyla 2006'da Toronto Raptors'a karşı kaydettiği 81 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor. NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde Chamberlain, ilk 5 performansın 4'üne sahip durumda. Chamberlain, 1962 yılında bir maçta attığı 100 sayı dışında 1961'de 78, 1962'de ise 2 kez 73 sayı kaydetme başarısı gösterdi. NBA'de bir maçta 70 sayı barajını geçen oyuncular şu şekilde:

Sıra Oyuncu Sayı Takım Yıl
1 Wilt Chamberlain 100 Philadelphia Warriors 1962
2 Kobe Bryant 81 Los Angeles Lakers 2006
3 Wilt Chamberlain 78 Philadelphia Warriors 1961
4 Wilt Chamberlain 73 Philadelphia Warriors 1962
5 Wilt Chamberlain 73 San Francisco Warriors 1962
6 David Thompson 73 Denver Nuggets 1978
7 Wilt Chamberlain 72 San Francisco Warriors 1962
8 Elgin Baylor 71 Los Angeles Lakers 1960
9 David Robinson 71 San Antonio Spurs 1994
10 Donovan Mitchell 71 Cleveland Cavaliers 2023
11 Damian Lillard 71 Portland Trail Blazers 2023
12 Wilt Chamberlain 70 San Francisco Warriors 1963
13 Devin Booker 70 Phoenix Suns 2017
14 Joel Embiid 70 Philadelphia 76ers 2024

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