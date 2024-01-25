ÇBK Mersin, EuroLeague Kadınlar’da çeyrek finale adını yazdırdı

Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Alagöz Holding'in ardından bir diğer Türk temsilcisi ÇBK Mersin de çeyrek final biletini aldı. Macaristan deplasmanında Gyor takımını 2'nci yarıdaki etkili performansı ve yıldız ismi Marina Mabrey'in etkili oyunuyla 76-71 yenmeyi başaran Mersin ekibi, grubunu 2'nci sırada bitirmeyi de garantiledi.

Gyor karşısında ilk yarıyı 45-40 geride bitirse de savunma sertliğini artıran ve kontrolü ele alan ÇBK Mersin'de Marina Mabrey 23 sayı, 5 ribaunt, 6 asist; Elizabeth Williams 14 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, 3 blok; Olivia Epoupa ise 6 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ile öne çıkan isimler oldu. Çukurova Basketbol'un yeni transferi Maria Araujo sakatlığını atlatıp, Macaristan deplasmanında kadroda bulunsa da bu maçta süre almadı.

Bu galibiyetin ardından ÇBK Mersin, grup maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala grup 2'ncisi olmayı garantilerken, çeyrek final hedefine de ulaştı. Fenerbahçe Alagöz Holding de haftalar öncesinde A Grubu'nu zirvede bitirmeyi ve çeyrek final oynamayı garantilemişti.

Kadın basketbolunda son yıllara damga vuran Fenerbahçe ile ÇBK Mersin takımları, geçtiğimiz sezon EuroLeague finalinde de karşı karşıya gelmişti.