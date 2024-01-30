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Giriş Tarihi: 30.1.2024 23:37 Son Güncelleme: 30.1.2024 23:37

Galatasaray, 25 sayılık farkı koruyamadı!

Galatasaray, 25 sayılık farkı koruyamadı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 turu J Grubu 2’nci maçında Galatasaray Ekmas, 25 sayı öne geçtiği mücadelede Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon’a 96-93 mağlup oldu.

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup oldu. Sarı-kırmızılarda David McCormack 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, J Grubu'ndaki 2'nci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Fransız ekibi ise ilk galibiyetini aldı.

TARAFTARLARDAN BAŞANTRENÖR MITROVIC'E İSTİFA ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 96-93 biten Dijon mağlubiyetinin ardından başantrenör Zvezdan Mitrovic'e tepki gösterdi. Müsabakada 25 sayı farkla öndeyken mağlup olan Galatasaray Ekmas'ta başantrenör Zvezdan Mitrovic, karşılaşma sonunda soyunma odasına giderken Galatasaray taraftarları Karadağlı başantrenöre istifa tezahüratlarında bulundu.

1'İNCİ PERİYOT: 38-24
DEVRE: 60-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 83-63

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Galatasaray, 25 sayılık farkı koruyamadı!
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