Galatasaray, 25 sayılık farkı koruyamadı!

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup oldu. Sarı-kırmızılarda David McCormack 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, J Grubu'ndaki 2'nci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Fransız ekibi ise ilk galibiyetini aldı.