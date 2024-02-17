Kupada finalin adı A.Efes-F.Bahçe Beko

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko… Konya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda yarı finalde koç Tomislav Mijatovic'in ekibi Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 81-77 mağlup etti. Lacivert-beyazlılardan Larkin, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Sarunas Jasikevicius önderliğindeki Fenerbahçe de derbide Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yendi. Sarı-lacivertlilerde Motley 23 sayı attı. Böylece ligde zirvede olan iki takım, kupada finale kaldı. Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko düellosu yarın saat 15.30'da Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.