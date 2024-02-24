NBA'de Alperen Şengün "double-double" yaptı, Rockets kazandı

HEAT DEPLASMANDA KAZANDI

Miami Heat, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 106-95 mağlup etti. Üst üste 3 olmak üzere 31 galibiyete ulaşan Heat'te Bam Adebayo 24 ve Jimmy Butler 23 sayı kaydetti. Pelicans'ta Zion Williamson'ın 23 ve Herbert Jones'un 19 sayısı, sezonun 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

Öte yandan maçın son periyodunda Kevin Love'ın Zion Williamson'a yaptığı faulün ardından oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Heat'te Jimmy Butler ve Thomas Bryant, Pelicans'ta ise Jose Alvarado ve Naji Marshall oyundan ihraç edildi.

Golden State Warriors'ın Charlotte Hornets'ı ağırladığı mücadelenin son saniyelerinde de oyuncular arasında gerginlik çıktı. Galibiyeti garantileyen Warriors'ın bitime 10 saniye kala basket atması nedeniyle tansiyonun yükseldiği karşılaşmada ev sahibi takımdan Lester Quinones ve Hornets'tan Grant Williams oyundan atıldı.