F.Bahçe Beko rekorları parçaladı

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, evinde İspanyol ekibi Baskonia'yı rekor kırarak 111-96 mağlup etti. İki takımın da etkili olduğu ilk çeyreği Kanarya 34-32 önde tamamlarken, ilk 13 dakikada denediği 8 üç sayılık atışta da isabet buldu. Soyunma odasına da 55-54 önde giden Jasikevicius'un ekibi, Biberovic'in üçlükleriyle başarılı olurken Baskonia pota altından sayılar buldu ve son bölüme 78-78 gidildi. 4. çeyrekte 8-0'lık seriyle rakibine mola aldıran F.Bahçe, parkeden de 111-96'lık zaferle ayrıldı. Kanarya'nın galibiyetinde en büyük pay sahibi; 19 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle oynayan Nigel Hayes ile 17 sayılık performans sergileyen Tarık Biberovic'ti.Sarı-lacivertliler 111 sayı ve yapılan 32 asistle kendi EuroLeague kulüp rekorunu kırmayı başardı. Sayıda rekor 109, asistte ise 29'du. Nick Calathes de Avrupa Ligi'nde 434 top çalma istatistiğine ulaştı ve bu alanda lider olan Dimitris Diamantidis'i yakaladı.