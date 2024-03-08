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Giriş Tarihi: 8.3.2024

Alperen devleşti galibiyete yetmedi

Alperen devleşti galibiyete yetmedi

21 yaşındaki pivotumuz 23 sayı, 19 ribaunt ve 14 asistle “triple double” yaptı ama Rockets, Clippers’a 122-116 yenildi

NBA'deki performansı ile göğsümüzü kabartan Alperen Şengün dün de fırtına gibi esti, Milli sporcumuz triple double yapsa da takımına galibiyeti getiremedi. Alperen'in formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı konuk etti. 21 yaşındaki pivot 23 sayı, 19 ribaunt ve 14 asistlik "triple double" performansına ulaşsa da galibiyete yetmedi ve Rockets 122-116 yenildi. Öte yandan Ömer Faruk Yurtseven'in 16 dakikada 10 sayı-5 ribaunt-3 asist-3 blok ile oynadığı maçta Utah Jazz, sahasında Chicago Bulls'a 119-117 mağlup oldu.
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Alperen devleşti galibiyete yetmedi
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