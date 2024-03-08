Alperen devleşti galibiyete yetmedi

performansı ile göğsümüzü kabartan Alperen Şengün dün de fırtına gibi esti, Milli sporcumuz triple double yapsa da takımına galibiyeti getiremedi. Alperen'in formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı konuk etti.Öte yandan Ömer Faruk Yurtseven'in 16 dakikada 10 sayı-5 ribaunt-3 asist-3 blok ile oynadığı maçta Utah Jazz, sahasında Chicago Bulls'amağlup oldu.