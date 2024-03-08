Alperen devleşti galibiyete yetmedi

NBA'deki
performansı ile göğsümüzü kabartan Alperen Şengün dün de fırtına gibi esti, Milli sporcumuz triple double yapsa da takımına galibiyeti getiremedi. Alperen'in formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı konuk etti. 21 yaşındaki pivot 23 sayı, 19 ribaunt ve 14 asistlik "triple double" performansına ulaşsa da galibiyete yetmedi ve Rockets 122-116 yenildi.
Öte yandan Ömer Faruk Yurtseven'in 16 dakikada 10 sayı-5 ribaunt-3 asist-3 blok ile oynadığı maçta Utah Jazz, sahasında Chicago Bulls'a 119-117
mağlup oldu.