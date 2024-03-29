Yarı finaldeki derbide kazanan Fenerbahçe!

Mücadeleye iki takım da düşük isabet yüzdesiyle başladı. Fenerbahçe Alagöz Holding hem savunma hem de hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kurarken ilk 5 dakikalık bölümde farkı 7 sayıya yükseltti: 9-2.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Vanloo ve Hartley, üst üste 3 dış atıştan bulduğu 9 sayıyla sarı-kırmızılı ekip öne geçti: 9-11.

Mücadele karşılıkla basketlerle uzun süre berabere giderken, Fenerbahçe Alagöz Holding son hücumda Sevgi Uzun'la pota altında sayı bularak periyodu 22-20 önde tamamladı.