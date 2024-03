Dusan Alimpijevic: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final serisi ikinci maçında Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg'u 81-72 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarı hakkında yorumlarda bulunan Dusan Alimpijevic, "Her şeye başlamadan önce, bu hayatımda yaşadığım en çılgınca atmosferlerden biriydi. Ben yüzde 100 söyleyebilirim ki bu sene EuroCup'daki en iyi atmosfere sahip takımız. Şununla gurur duyuyorum, taraftarlarımız takımın ruhunu ve mücadele gücünü takdir ediyorlar. Bizi destekledikleri için günden güne artarak geliyorlar. İyi ve kötü günde bu sene hep yanımızdalardı. O yüzden tekrardan onlara teşekkür etmek istiyorum. Maça gelecek olursak, belki bariz bir şey ama söylemem gerekiyor. Bu atmosfer bizde, rakipte yarattığından daha da büyük bir baskı yaratmış olabilir. Eğer biz boş şutlarımızı soksak, basit top kayıpları yapmasak ve pota altında turnikeler kaçırmasak maçın ilk yarısı çok farklı skorla bitebilirdi. İlk yarının sonunda da takımıma soyunma odasında bunları söyledim. Sizin yaptığınız savunmaya gurur duyuyorum. Sadece hücumda bize verilen şutları değerlendirip, biraz daha sakin oynamamızın gerektiğini söyledim. İkinci yarıda da bu gerçekleşti. Taraftarın dışında da şunu söylemem lazım ki, oyuncularımın bugün göstermiş olduğu kahramanca mücadeleden, bu armaya duydukları saygıdan ve sorumluluklarının bilincinde olarak bir mücadele ortaya koyduklarından dolayı onlarla gurur duyuyorum. Her biriyle bireysel olarak gurur duyuyorum. Matt, sahada bayılmadan önce dünkü idmanda başka bir oyuncu tarafından gözünden parmak yedi. Gözü parmak yediği için kötü durumdaydı. Ona rağmen bugün sahadaydı. Bu oyuncuların ne kadar maçı istediğini göstermek için bir kanıt olarak söylüyorum. Sabah ilk kahvaltıda gözü yarım görünüyordu, şişmişti. Matt'in gerçekten hastaneye gitmesi gerekiyordu. Ona 'ne yapalım?' diye sordum. O da 'ben oynayacağım, gözüm görmeyene kadar da oynamak istiyorum' dedi. Bu takımın karakterini ortaya koyuyor. Herkesin ne kadar çok istediğini ve her oyuncunun bireysel olarak fedakarlık gösterdiğini ortaya koyuyor. Ben son maçta Sinan Erdem'e bir kere daha gelip, finale çıkmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

"MATT MITCHELL'IN DURUMU ŞU AN İYİ"

Mücadelenin bitimine son 4 dakika kala sakatlanan Matt Mitchell ile ilgili yorumlarda bulunan Alimpijevic, "Matt Mitchell'ın durumu şu an iyi. Tedbir amaçlı olarak geceyi hastanede geçirecek. Bu da oyunun bir parçası. Hakemler kuralları takip ederek oyunu durdurmadılar. Herhangi bir basketbol dışı bir şiddet olayı var mı diye hakemler oyun durduktan sonra baktılar. Bu basketbolun içinde olan olaylar şeklinde yorumladılar. Ben daha pozisyonu izlemedim. Toplantıdan sonra bakacağım" diye konuştu.

"İLK MAÇTAKİ GİBİ RAHAT OLMAYACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Fransa'da oynanacak son maç için takımı en iyi şekilde hazırlayacağını ifade eden Dusan Alimpijevic, "Bu maçı kazanarak hedefimiz 3'üncü maça taşımaktı. Açıkçası ilk maçtaki gibi rahat olmayacaklarını düşünüyorum. Ben bu tarz maçları seviyorum. Bu maça takımımı elimden gelen en iyi şekilde hazırlayacağım" yorumlarında bulundu.

"EN BÜYÜK HAYALİM BEŞİKTAŞ İLE EUROLEAGUE ARENASINA ÇIKMAK"

EuroLeague'e gitme fırsatını dört kolla kucaklayacağını ifade eden Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "Kesinlikle bu konuda çok heyecanlıyım. Benim en büyük hayalim Beşiktaş ile EuroLeague arenasına çıkmak. Kesinlikle organizasyon olarak hem kulüp bazında hem de takım bazında buna hazırız. Herhangi bir şekilde bu fırsat elimize gelirse, ben o fırsatı dört kolla kucaklayacağım. Emin olabilirsiniz" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA BULUNDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmaya devam edip etmeyeceği ile alakalı gelen soruya ise Alimpijevic, "Gerçekten Beşiktaş'ta bulunduğum için çok mutluyum. Taraftarlarla iyi bir kimya yakaladım. Kulüple fikir ve vizyon olarak kendimi aynı sayfada hissediyorum. Yakında bu konuyla ilgili bir şeyler olabilir. Çok mutluyum burada olmaktan" diyerek sözlerini noktaladı.