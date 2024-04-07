NBA'de Jokic'in "triple-double" yaptığı maçı Nuggets, 32 sayı farkla kazandı

Hawks'ta ise Clint Capela, 19 sayı, De'Andre Hunter ve Bogdan Bogdanovic ise 18'er sayı attı.

LAKERS'TAN ÜST ÜST 4. GALİBİYET

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 116-97 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

D'Angelo Russell, Lakers adına 28 sayıyla maçın en yüksek sayısına ulaşırken, takım arkadaşları LeBron James ve Anthony Davis ise "double-double" yaparak Lakers'ı Batı Konferansı'nda 8. sıraya taşıdı.