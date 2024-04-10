TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinden Başkan Hidayet Türkoğlu'nun imzasıyla paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi daha içten duygularla hissettiğimiz, milletimizin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Bu özel günlerde; ailelerimizle, komşularımızla ve tüm sevdiklerimizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeyi diliyoruz.

Sporun doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi kavramları; her bayram olduğu gibi bu bayramda da daha fazla hissediyor ve benimsiyoruz. Bütün İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim."