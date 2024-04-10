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Giriş Tarihi: 10.4.2024 15:51

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı

İHA
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinden Başkan Hidayet Türkoğlu'nun imzasıyla paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi daha içten duygularla hissettiğimiz, milletimizin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Bu özel günlerde; ailelerimizle, komşularımızla ve tüm sevdiklerimizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeyi diliyoruz.
Sporun doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi kavramları; her bayram olduğu gibi bu bayramda da daha fazla hissediyor ve benimsiyoruz. Bütün İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim."

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı
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