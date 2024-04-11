Anadolu Efes, EuroLeague’de play-in’de! Temsilcimiz 45 sayı fark attı...

Son çeyreğin ortalarında Anadolu Efesli Jones ile Kızılyıldızlı Bolomboy arasında gerginlik yaşandı. Hakemler, iki oyuncuyu da diskalifiye etti.

Hiçbir iddiası bulunmayan rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, parkeden 45 sayı farkla 100-55 üstün ayrıldı.