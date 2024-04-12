Avrupa’nın zirvesinde 2 temsilcimiz sahnede

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 4'lü final heyecanı Mersin'de başlıyor. Kulüpler düzeyinde 1 numaranın belli olacağı organizasyonun ilk maçında bugün saat 16.00'dailekarşı karşıya gelecek. Diğer müsabaka, iki Türk temsilcisinin mücadelesine sahne olacak.Final biletini alan iki takım, pazar günü şampiyonluk karşılaşmasında mücadele edecek.