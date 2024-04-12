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Giriş Tarihi: 12.4.2024

Avrupa’nın zirvesinde 2 temsilcimiz sahnede

Avrupa’nın zirvesinde 2 temsilcimiz sahnede
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 4'lü final heyecanı Mersin'de başlıyor. Kulüpler düzeyinde 1 numaranın belli olacağı organizasyonun ilk maçında bugün saat 16.00'da Villeneuve d'Ascq LM ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya gelecek. Diğer müsabaka, iki Türk temsilcisinin mücadelesine sahne olacak. Son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding ile ikincisi ÇBK Mersin, saat 19.00'da finale yükselebilmek için sahaya çıkacak. Final biletini alan iki takım, pazar günü şampiyonluk karşılaşmasında mücadele edecek.
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Avrupa’nın zirvesinde 2 temsilcimiz sahnede
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