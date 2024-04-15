Los Angeles Clippers-Houston Rockets maçnda ilginç anlar! Boban Marjanovic...

BÜTÜN SALON BEDAVA TAVUK KAZANDI

Kariyeri boyunca yüzde 76,4 isabet oranıyla serbest atış kullanan Boban Marjanovic'in Los Angeles Clippers karşısında kullandığı ikinci serbest atışı bilerek kaçırmasının sebebi ise Los Angeles ekibinin taraftarları için başlattığı uygulama için olduğu ortaya çıktı.

Uygulamaya göre Los Angeles Clippers, rakip takım oyuncularının kullandığı iki serbest atışını da atamaması durumunda tüm salona takımın sponsoru olan tavuk firması tarafından ücretsiz ürün ikramı yapılıyor. Eski takımının bu uygulamasını bilen Boban Marjanovic de ikinci serbest atışı bilerek kaçırarak Clippers taraftarlarının ücretsiz tavuk ikramı kazanmasını sağladı.