Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Los Angeles Clippers-Houston Rockets maçnda ilginç anlar! Boban Marjanovic...
Giriş Tarihi: 15.4.2024 13:51 Son Güncelleme: 15.4.2024 13:53

Los Angeles Clippers-Houston Rockets maçnda ilginç anlar! Boban Marjanovic...

Los Angeles Clippers-Houston Rockets maçnda ilginç anlar! Boban Marjanovic...

NBA'de normal sezon, dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Karşı karşıya gelen Los Angeles Clippers-Houston Rockets maçında Sırp basketbolcu Boban Marjanovic'in iki atışını bilerek kaçırmasının sebebi ortaya çıktı.

NBA'de bu sezon play-off ve play-in'e kalmayı başaramayan ve milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün takımı olan Houston Rockets, normal sezonun son maçında play-off'u garantileyen Los Angeles Clippers'a konuk oldu.

İki takımın da yedek ağırlıklı parkeye çıktığı maçı Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı 116-105 mağlup etti.

MARJANOVİC SERBEST ATIŞI BİLEREK KAÇIRDI

Houston'dan 12 dakika süre aldığı maçta 13 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistlik performans ortaya koyan 35 yaşındaki 2.24'lük Sırp pivot Boban Marjanovic ilginç bir olaya imza attı.

Oynadığı tüm takım takımlarda kendi taraftarının yanı sıra rakip takım taraftarlarıyla iyi ilişkiler kurmasıyla bilinen Marjanovic, Clippers maçının bitime 4.44 iki serbest atış kullanma hakkı kazandı. Sırp basketbolcu ilk serbest atışı kaçırdıktan sonra ikinci serbest atışı da bilerek kaçırdı.

BÜTÜN SALON BEDAVA TAVUK KAZANDI

Kariyeri boyunca yüzde 76,4 isabet oranıyla serbest atış kullanan Boban Marjanovic'in Los Angeles Clippers karşısında kullandığı ikinci serbest atışı bilerek kaçırmasının sebebi ise Los Angeles ekibinin taraftarları için başlattığı uygulama için olduğu ortaya çıktı.

Uygulamaya göre Los Angeles Clippers, rakip takım oyuncularının kullandığı iki serbest atışını da atamaması durumunda tüm salona takımın sponsoru olan tavuk firması tarafından ücretsiz ürün ikramı yapılıyor. Eski takımının bu uygulamasını bilen Boban Marjanovic de ikinci serbest atışı bilerek kaçırarak Clippers taraftarlarının ücretsiz tavuk ikramı kazanmasını sağladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Los Angeles Clippers-Houston Rockets maçnda ilginç anlar! Boban Marjanovic...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA