Los Angeles Clippers-Houston Rockets maçnda ilginç anlar! Boban Marjanovic...

NBA'de bu sezon play-off ve play-in'e kalmayı başaramayan ve milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün takımı olan Houston Rockets, normal sezonun son maçında play-off'u garantileyen Los Angeles Clippers'a konuk oldu.
İki takımın da yedek ağırlıklı parkeye çıktığı maçı Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı 116-105 mağlup etti.
MARJANOVİC SERBEST ATIŞI BİLEREK KAÇIRDI
Houston'dan 12 dakika süre aldığı maçta 13 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistlik performans ortaya koyan 35 yaşındaki 2.24'lük Sırp pivot Boban Marjanovic ilginç bir olaya imza attı.
Oynadığı tüm takım takımlarda kendi taraftarının yanı sıra rakip takım taraftarlarıyla iyi ilişkiler kurmasıyla bilinen Marjanovic, Clippers maçının bitime 4.44 iki serbest atış kullanma hakkı kazandı. Sırp basketbolcu ilk serbest atışı kaçırdıktan sonra ikinci serbest atışı da bilerek kaçırdı.
BÜTÜN SALON BEDAVA TAVUK KAZANDI
Kariyeri boyunca yüzde 76,4 isabet oranıyla serbest atış kullanan Boban Marjanovic'in Los Angeles Clippers karşısında kullandığı ikinci serbest atışı bilerek kaçırmasının sebebi ise Los Angeles ekibinin taraftarları için başlattığı uygulama için olduğu ortaya çıktı.
Uygulamaya göre Los Angeles Clippers, rakip takım oyuncularının kullandığı iki serbest atışını da atamaması durumunda tüm salona takımın sponsoru olan tavuk firması tarafından ücretsiz ürün ikramı yapılıyor. Eski takımının bu uygulamasını bilen Boban Marjanovic de ikinci serbest atışı bilerek kaçırarak Clippers taraftarlarının ücretsiz tavuk ikramı kazanmasını sağladı.