Minnesota Timberwolves, Nuggets’ı mağlup etti ve 2-0 öne geçti

NBA yarı finalinde 2 maç oynandı. Batı Konferansı'nda Timberwolves, Nuggets'ı 26 sayı farkla mağlup etti. Timberwolves'ta Anthony Edwards ve Karl-Anthony Towns, 27'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı. Nuggets'ta Aaron Gordon'ın 20 ve Nikola Jokic'in 16 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.