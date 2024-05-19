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Giriş Tarihi: 19.5.2024

F.Bahçe ve Beşiktaş güle oynaya rakip oldu!

F.Bahçe ve Beşiktaş güle oynaya rakip oldu!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, İzmir'de Aliağa Petkim'e konuk oldu. Mücadeleyi 100-71 kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 öne geçti ve güle oynaya yarı finale adını yazdırdı. Karşılaşmayı baştan sona üstün getiren Kanarya, ilk yarıyı da 48-36 önde kapattı. Fenerbahçe Beko'da 20 sayı atan Nigel Hayes, maçın en skorer ismi oldu. Ardından parkeye çıkan Beşiktaş Emlakjet ise deplasmanda Manisa Büyüşehir Belediyespor'u 83-74 yenerek seride durumu 2-0 yapıp yarı finalde F.Bahçe'nin rakibi oldu. Kartal'da Needham 15, Mathews ise 12 buldu.
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F.Bahçe ve Beşiktaş güle oynaya rakip oldu!
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