F.Bahçe ve Beşiktaş güle oynaya rakip oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig çeyrek final ikinci maçındaMücadeleyi 100-71 kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 öne geçti ve güle oynaya yarı finale adını yazdırdı. Karşılaşmayı baştan sona üstün getiren Kanarya, ilk yarıyı da 48-36 önde kapattı.Ardından parkeye çıkanKartal'da Needham 15, Mathews ise 12 buldu.