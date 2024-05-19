F.Bahçe ve Beşiktaş güle oynaya rakip oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, İzmir'de Aliağa Petkim'e konuk oldu.
Mücadeleyi 100-71 kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 öne geçti ve güle oynaya yarı finale adını yazdırdı. Karşılaşmayı baştan sona üstün getiren Kanarya, ilk yarıyı da 48-36 önde kapattı. Fenerbahçe Beko'da 20 sayı atan Nigel Hayes, maçın en skorer ismi oldu.
Ardından parkeye çıkan Beşiktaş Emlakjet ise deplasmanda Manisa Büyüşehir Belediyespor'u 83-74 yenerek seride durumu 2-0 yapıp yarı finalde F.Bahçe'nin rakibi oldu.
Kartal'da Needham 15, Mathews ise 12 buldu.