Son dakika haberi: Fenerbahçe taraftarı ile Ergin Ataman birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu: "Polis tartakladı"

"POLİS TARTAKLADI"

Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Konaklayacağımız otele girerken ilk önce Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradım."

"Daha sonra ailemle asansöre binerken bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm. Beni tartakladı. Bu olayın görüntüleri ve şahitleri var. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Berlin Büyükelçiliğimize haber verdik. Sağ olsun ilgileniyorlar. Şu an lobide bekliyoruz. Odaya çıkmamıza izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Ayrıca otele girişte ihmal olduğunun altını çizen Ataman, şöyle konuştu:

"Tabii ki yaşananların büyük bir sıkıntıya neden olacağını düşünmüyorum. Benim Fenerbahçe Kulübü'yle, sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Ama maalesef sürekli bu tip provokasyon yapan holiganlar her kulüpte var. Umarım Alman polisi de gerekli dersi alır ve bütün takımlara gerekli korumayı sağlar. Bizim de holiganlarımız gelecek. Burada ciddi bir güvenlik eksiği görüldü. İnşallah bu olay da örnek olur. Maalesef tatsız bir durum başımıza geldi. Alman polisinin de turnuvaya güvenlik açısından ehemmiyet vermesini sağlar. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz da buraya gelip destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Sonuçta bir maç yapılacak. Buraya takımlar uzun bir maraton sonunda büyük bir başarıyla geldi. Bir takım kazanacak, bir takım kaybedecek. Bunun bilinci içinde olmamız lazım. Ama maalesef bazı holiganlar sadece olay çıkarma derdindeler. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi yapacağız."

Berlin Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Işık da yaşananları tasvip etmediklerini belirterek, "Böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz. Üzgünüz böyle olduğu için. Spor içinde geçmesi gerekirdi." diye konuştu.