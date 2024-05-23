Anadolu Efes’ten Fenerbahçe ve Ergin Ataman’a Vincent Poirier çalımı

Türk Hava Yolları EuroLeague'de sezonu play-in etabında tamamlayan temsilcimiz Anadolu Efes gelecek sezon için kadro çalışmalarına başladı. Takımı kimin çalıştıracağı ve yıldız oyuncu Shane Larkin'in durumu bir süre öncesine kadar ana gündem maddesi olan Anadolu Efes'te; takım koç Tomislav Mijatovic'e 2 yıllığına yeniden emanet edilirken, başarılı oyuncu Shane Larkin ile de 4 yıllık sözleşme yenilendi.

Anadolu Efes, Real Madrid ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Fransız pivot Vincent Poirier ile anlaşma sağladı. 2.13'lük başarılı yıldızın adı daha önce bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathianikos BC ile de anılmıştı. Real Madrid'in Cape Verdeli pivotu Walter Tavares ile anlaşmak için yıllık 4 milyon dolar bandında bir ücreti gözden çıkardığı iddia ediliyor. Uzun pozisyonunda bütçenin büyük bölümünü 2.22'lik deve ayıran İspanyol devi Poirier'i ikinci plana attı. Bu yıl normal sezonda Real Madrid forması ile EuroLeague'de 32 maçta boy gösteren Vincent Poirier; 8.9 sayı, 5.4 ribaunt, 1.5 blok ortalamaları ile iyi bir performans sergiledi.

