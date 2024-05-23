Fenerbahçeli Dyshawn Pierre ile VakıfBanklı Jordan Thompson aşk yaşıyor

Sezonu Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta tamamlayan Jordan Thompson, gönlünü Türkiye Sigorta Basketbol Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko forması giyen Dyshawn Pierre'ye kaptırdı. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Jordan Thompson, "En sevdiğim kişi için büyük hafta sonu yaklaşıyor, seni neşelendirmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Dyshawn Pierre, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final birinci maçında Imoco Volley Congeliano'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden takip etmişti. VakıfBank maçının ardından Sarı-Siyahlıların Amerikalı voleybolcusu Jordan Thompson ve maçı tribünlerden takip eden Dyshawn Pierre bir araya gelmiş ve tribünlerde bir süre sohbet etmişti.

