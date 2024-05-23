Olympiakos 11 yıl sonra Dörtlü Final’i kazanmak istiyor

Avrupa Ligi tarihinde 9 kezle en çok final oynayan Yunan temsilcisi konumundaki Olympiakos, bu finallerde 3 kez kazandı. Olympiakos'un ezeli rakibi Panathinaikos ise 7 finalde 6 şampiyonluk kupası kaldırdı. 1997, 2012 ve 2013 yıllarında kupaya kazanan kırmızı-beyazlı takım, 1994, 1995, 2010, 2015, 2017 ve 2023'te finalde mağlup oldu.

FENERBAHÇE BEKO'NUN ARDINDAN TARİHE GEÇEN 2. EKİP

Normal sezonu 22 galibiyetle 5. sırada tamamlayan Olympiakos, play-off turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile eşleşti. Deplasmanda oynadığı ilk maçtan 77-75 galip ayrılan Yunanistan temsilcisi, ikinci maçı 77-69 kaybetti. Yunanistan'daki ilk maçta rakibine uzatmalarda 82-80 yenilerek seride 2-1 geriye düşen kırmızı-beyazlılar, dördüncü maçı taraftarının önünde 92-58 kazanarak seriyi beşinci maça taşıdı. İspanya'da Barcelona'yı 63-59 yenerek durumu 3-2'ye getiren Olympiakos, Dörtlü Final biletini aldı. Tarihte ilk kez beşinci maçı deplasmanda kazanarak Dörtlü Final'e yükselen takım Fenerbahçe Beko olurken, Olympiakos da bu başarıyı sarı-lacivertli ekiple aynı gün yakalayarak tarihe geçen ikinci takım oldu.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE

Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e kaldı. 2021-2022 sezonunda Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda yarı finalde Anadolu Efes'e 77-74 kaybeden kırmızı-beyazlılar, üçüncülük maçında da Barcelona'ya 84-74 kaybederek turnuvayı son sırada tamamladı. Geçen yıl Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen organizasyonda yarı finalde Fransa'nın AS Monaco ekibini 76-62 yenerek finale yükselen Olympiakos, finalde ise İspanya temsilcisi Real Madrid'e 79-78 mağlup oldu. Kırmızı-Beyazlılar, Berlin'deki ilk maçında yarın, geçen yıl finalde yenildiği Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.

TAKIMDAKİ 4 OYUNCU DAHA ÖNCE BU KUPAYI KAZANDI

Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokaz, kırmızı-beyazlı takımı ilk döneminde şampiyonluğa ulaştırmıştı. 2013 yılındaki son şampiyonlukta takımın başında olan Yunan çalıştırıcı, 2020 yılında tekrar kırmızı-beyazlı ekibe döndü. Yunanistan temsilcisinde forma giyen 4 basketbolcu daha önce THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Takım kaptanı Kostas Papanikolaou, 2012 ve 2013'te Olympiakos formasıyla zafer elde eden ekipte yer aldı. Takımın bu sezon önemli kozlarından olan Alec Peters, 2019'da CSKA Moskova'yla, Filip Petrusev 2022'de Anadolu Efes'le, Nigel Williams-Goss da geçen yıl Real Madrid'le kupayı kaldıran isimler oldu.