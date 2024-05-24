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Giriş Tarihi: 24.5.2024 15:25

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan’ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda takım kaptanı Meltem Yıldızhan ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda takım kaptanı Meltem Yıldızhan ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten "Kaptan ile yola devam" başlığıyla yayımlanan açıklamada 24 yaşındaki sporcu için "Kaptan Meltem Yıldızhan'a 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.

A Milli basketbolcu, geçen sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 32, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 12 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan'ın sözleşmesini uzattı
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