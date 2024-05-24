Haydi F.Bahçe bir kez daha!

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali bugün Berlin'de başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ilk maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak.Günün diğer yarı finalinde Real Madrid ile Olympiakos saat 22.00'de oynayacak. İki maçta sahadan galip ayrılan taraflar pazar günü 21.00'de şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Üçüncülük müsabakası ise yine aynı gün saat 18.00'de yapılacak.Fenerbahçe Beko aynı zamanda Türk basketboluna Avrupa'daki 16. kupasını kazandırmaya çalışacak.FENERBAHÇE Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi. Litvanyalı Koç, "Biz 1 sayıyla da olsa kazanmak için buradayız. Maçı 1 sayı ile alsak mutlu olurum. Ben oyuncularıma hep şunu söylüyorum; 'Baskı üzerimizde olsa da sahaya çıkmalı ve savaşmalısınız. Maksimum performansı ortaya koymalısınız.' Kim favori, kim değil; benim umurumda bile değil. Ekibim çıkıp en iyi oyunlarını sergileyecek" şeklinde konuştu.anathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Berlin'e gelişlerinde otel önünde meydana gelen olaylarla ilgili olarak,Ben Fenerbahçe'ye ve taraftarına saygı duyuyorum" dedi. Ataman Dörtlü Final hakkında daaçıklamasında bulundu.