Fenerbahçe’nin nefesi yetmedi

THY EuroLeague'de Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Berlin'de karşı karşıya geldi. Salondan 73-57 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, final şansını kaybetti. Müsabaka taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle 25 dakika geç başladı. Maça hızlı giren Yunan ekibi, 12-0'lık seri yakaladı ve ilk çeyreği de 22-13 önde kapattı. Toparlanan sarı-lacivertliler, Guduric ve Wilbekin'in basketleriyle durumu 24-20'ye getirdi.
Ardından Nigel Hayes-Davis sazı eline aldı ve üst üste bulduğu sayılarla F.Bahçe'yi ayakta tuttu ve devre 2 sayı farkla 38-36 Pana lehine sonuçlandı.
FİNALİN ADI PANATHİNAİKOS-REAL MADRİD
İkinci yarın başında da büyük çekişme yaşandı. Lessort ve Grant ile skor üreten Ergin Ataman'ın takımı,
3. periyodu 56-50 üstün kapattı. Ancak Kanarya son bölümde oyundaki kontrolünü tamamen kaybetti. Pana, müsabakayı 73-57 kazanarak final biletini cebine koydu ve rakibi de Real Madrid oldu. Nigel Hayes 14 sayı, 4 ribaunt üretirken, Guduric ve Sestina 10'ar sayı kaydetti.
Sarı-lacivertliler de üçüncülük için Olympiakos ile karşılaşacak. İki maç da yarın oynanacak.