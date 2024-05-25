Fenerbahçe’nin nefesi yetmedi

THY EuroLeague'de Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Berlin'de karşı karşıya geldi. Salondan 73-57 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, final şansını kaybetti. Müsabaka taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle 25 dakika geç başladı. Maça hızlı giren Yunan ekibi, 12-0'lık seri yakaladı ve ilk çeyreği de 22-13 önde kapattı. Toparlanan sarı-lacivertliler,Ardından Nigel Hayes-Davis sazı eline aldı ve üst üste bulduğu sayılarla F.Bahçe'yi ayakta tuttu ve devre 2 sayı farkla 38-36 Pana lehine sonuçlandı.İkinci yarın başında da büyük çekişme yaşandı.3. periyodu 56-50 üstün kapattı. Ancak Kanarya son bölümde oyundaki kontrolünü tamamen kaybetti. Pana, müsabakayı 73-57 kazanarak final biletini cebine koydu ve rakibi de Real Madrid oldu.Sarı-lacivertliler de üçüncülük için Olympiakos ile karşılaşacak. İki maç da yarın oynanacak.