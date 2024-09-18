Fenerbahçe’den Beşiktaş’a Boban Marjanovic çalımı

Fenerbahçe Beko, sürpriz bir transfere imza atarak, Sırp basketbolcu Boban Marjanovic ile anlaştı. Profesyonel kariyerini 2015'ten bu yana NBA'de sürdüren 36 yaşındaki oyuncu, son olarak Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ta forma giydi. Marjanovic yarın öğle saatlerinde İstanbul'a gelerek kendisini resmen Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzalayacak.

İKİ TARAFIN DA ÇIKIŞ HAKKI VAR

2.24 metrelik boyu ve 132 kiloluk ağırlığı ile NBA'in en uzun ve en ağır basketbolcusu olan Boban Marjanovic, daha önce Beşiktaş Fibabanka'nın gündemine gelmişti. Fenerbahçe Beko ile Marjanovic arasında imzalanan sözleşmede her iki tarafın çıkış hakkı bulunduğu bildirildi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon NBA'de 14 maçta 3.2 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı. (Hürriyet)

