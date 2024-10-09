THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko derbisi

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Takımımız için heyecanlı bir dönemdeyiz çünkü bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçımızda yeni salonumuzda sahaya çıkıyoruz. Dolayısıyla bizim için çok heyecan verici. Elbette çok zorlu ve çok iyi yönetilen bir rakibe karşı oynayacağız. Maçı kazanmak için savunma ve hücumda yapmamız gereken her şeyi mümkün olan en yüksek seviyede yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Lacivert-Beyazlı oyuncu Rodrigue Beaubois ise "Perşembe günü yeni salonumuzdaki ilk Avrupa Ligi iç saha maçımıza çıkıyoruz. Fenerbahçe Beko ile oynadığımız karşılaşmalar her zaman çok heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. Hiç şüphesiz ki sahada yine zorlu bir mücadele olacak. Ama seyircimizin bize vereceği enerji ile birlikte evimizdeki ilk maçı kazanmak istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.

JASIKEVICIUS: ÇOK ZOR BİR DEPLASMAN KARŞILAŞMASI OLACAK

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius de kulüp sitesindeki açıklamasında, zor bir deplasman maçına çıkacaklarını dile getirdi. Anadolu Efes'in sezona iyi başladığını aktaradan Jasikevicius, "Çok zor bir deplasman karşılaşması olacak. Anadolu Efes sezona harika başladı ve bu ligde deplasmandaki her maç zorludur. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onlara karşı neleri iyi yapamadığımızı anlamalı ve bunları düzeltmeye çalışmalıyız. Ayrıca maç içerisinde zorlu anlar yaşayabileceğimizin ve bu durumlarda takım olarak hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-Lacivertli basketbolcu Bonzie Colson ise "Harika bir maç ve çok iyi bir atmosfer olacak. Kesinlikle heyecanlıyız, çünkü bunun iki İstanbul takımı arasında oynanacak bir derbi olacağının bilincindeyiz. Olympiacos maçını kazanmamızı sağlayan ritmimizi devam ettirmeli ve daha iyi oynamak için çabamızı sürdürmeliyiz" açıklamasını yaptı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.