Galatasaray potada kayboldu

G.Saray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne istediği gibi başlayamadı.Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği rakibine 80-76'lık skorla yenilen Galatasaray, 2'de 0 yaptı. Tofaş, 2'de 2 ile yoluna devam etti.Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta üstünlüğünü koruyan Tofaş, maçı 4 sayı farkla kazanmasını bildi. Diğer maçta da Mersin, Aliağa Petkim'i 67-57 mağlup etti.