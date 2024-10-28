Bursaspor sahasında Türk Telekom’u devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor, sahasında konuk ettiği Türk Telekom'u 94-90 mağlup etti. İlk ve ikinci periyotta ağırlığını koyan yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 39-35 önde girdi.
Üçüncü bölümde Türk Telekom skoru eritmeye çalışsa da Bursa, attığı üçlüklerle buna izin vermedi ve son periyoda 66-58 üstün gitti. Finalde Telekom farkı 1 sayıya (85-84) indirdi.
21 saniye kala Michineau'nun sayılarıyla maça tutunan Bursa, 4 farkla kazandı. Diğer sonuçlar:
Darüşşafaka- F.Bahçe: 87-97, Mersin-Manisa: 97-88, G.Saray-Yukatel Merkezefendi: 84-78.