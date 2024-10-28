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Giriş Tarihi: 28.10.2024

Bursaspor sahasında Türk Telekom’u devirdi

Bursaspor sahasında Türk Telekom’u devirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor, sahasında konuk ettiği Türk Telekom'u 94-90 mağlup etti. İlk ve ikinci periyotta ağırlığını koyan yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 39-35 önde girdi. Üçüncü bölümde Türk Telekom skoru eritmeye çalışsa da Bursa, attığı üçlüklerle buna izin vermedi ve son periyoda 66-58 üstün gitti. Finalde Telekom farkı 1 sayıya (85-84) indirdi. 21 saniye kala Michineau'nun sayılarıyla maça tutunan Bursa, 4 farkla kazandı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka- F.Bahçe: 87-97, Mersin-Manisa: 97-88, G.Saray-Yukatel Merkezefendi: 84-78.
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Bursaspor sahasında Türk Telekom’u devirdi
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