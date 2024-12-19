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Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:38

Fenerbahçe Beko'nun maçı salgın nedeniyle ertelendi

Paris Basketbol’un oyuncu eksikliği nedeniyle Fenerbahçe Beko’nun THY EuroLeague karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Yeni maç tarihi EuroLeague tarafından açıklanacak.

Fenerbahçe Beko’nun maçı salgın nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 17. haftasında oynanması gereken Paris Basketbol maçıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde Paris Basketbol'da maça çıkacak sayıda oyuncu bulunmadığı için mücadelenin ertelendiği belirtildi.

MAÇ ERTELENDİ

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Fenerbahçe Beko'nun maçı salgın nedeniyle ertelendi
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