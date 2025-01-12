Telekom, Kaf-Kaf’a 22 sayı fark attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Yukatel Merkezefendi'yi yenen Türk Telekom, sahasında dün de ekonomik sıkıntılar içinde olan Karşıyaka'yı 95-73'lük skorla yıktı. Birçok oyuncusunu kaybeden İzmir ekibi karşısında Telekom, ilk devreyi 51-45 önde bitirdi.Üst üste ikinci galibiyetini aldı.Aliağa Petkim-Yalovaspor: 93-65, Manisa-Büyükçekmece: 87-98.