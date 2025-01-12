Telekom, Kaf-Kaf’a 22 sayı fark attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Yukatel Merkezefendi'yi yenen Türk Telekom, sahasında dün de ekonomik sıkıntılar içinde olan Karşıyaka'yı 95-73'lük skorla yıktı. Birçok oyuncusunu kaybeden İzmir ekibi karşısında Telekom, ilk devreyi 51-45 önde bitirdi. Karşıyaka, 3. periyotta farkı 2'ye düşürdü ancak ev sahibi takım, son çeyrekte ağırlığını koydu. Daha iyi savunma ve hücum yapan Türk Telekom, 26 sayı attığı bu periyotta karşılaşmayı da rahat kazandı.
Üst üste ikinci galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar:
Aliağa Petkim-Yalovaspor: 93-65, Manisa-Büyükçekmece: 87-98.