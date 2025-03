Mert Müldür yaptığı gol sevincinin nedenini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-lacivertliler lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Mert Müldür'ün yaptığı gol sevinci OKan Buruk'a gönderme olarak algılanmıştı.

"ÖZEL BİR ANLAMI YOK"

Milli oyuncu karşılaşmanın ardından yaptığı sevinçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mert Müldür yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gol sevincini geçen sezon Konyaspor'a karşı gol attığımda da yapmıştım. Benim için özel bir anlamı yok. Daha önce oynadığım takımda, takım arkadaşımın gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra öyle kaldı. Zirveye ortağız. Çok fazla puan farkı açılmış değil.

Maç maç kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmaya çalışacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz gerçekten her maçı kazanmak... Üç kupada da iddiamız sürüyor. Her maçı kazanmayı hedefliyoruz. Galibiyet için çok mutluyuz. Takım olarak çok güzel bir maç çıkardık. Mevki olarak benim için fark etmiyor, hoca nerede uygun görürse oynarım.

"ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Nerede görev verilirse elimden geleni yapmaya hazırım her zaman. Bizim için gerçekten çok önemliydi. İlk yarıda 3-0'ı bulmamız çok önemliydi. Daha da fazlasını yapmak istedik ama 3-0 için de mutluyuz. Perşembe günü Rangers maçı bizi bekliyor. Avrupa'da da elimizden geleni yapmaya hazırız."