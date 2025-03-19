Karşıyaka potada yasağı açıyor, 2 oyuncu daha yolda

Daha önce iki kez transfer yasağını açarak şutör guard Roberto Gallinat ve kısa forvet Austin Hollins'i alan, bu oyuncuların FIBA tarafından kulübün borçları yüzünden 2 hafta önce askıya alınan lisanslarını da güçlükle tekrar çıkaran Kaf-Kaf, transfer yasağını yeniden açmanın yollarını arıyor.

FIBA'yla görüşerek transfer yasağı kapsamındaki borçlarını yine taksitlendirmek için uğraşan Karşıyaka, yasağı kaldırır kaldırmaz iki yabancı daha alacak. Karşıyaka'nın 27 yaşındaki guard Mike Smith ve daha önce Tofaş'ta da forma giyen 35 yaşındaki Nijerya asıllı uzun Suleiman Braimoh ile temas halinde olduğu öğrenildi. Karşıyaka yeni yabancılarını bu hafta pazar günü sonuncu Yalovaspor deplasmanında oynanacak hayati öneme sahip maça yetiştirmeye çalışıyor. İkili transfer edilirse yeşil-kırmızılıların kadrosundaki yabancı sayısı 4'e çıkacak.